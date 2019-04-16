اعتقال 113 من نشطاء مكافحة تغير المناخ فى بريطانيا

رويترز

اعتقلت الشرطة البريطانية 113 شخصا بعد أن أغلق نشطاء مناهضون لتغير المناخ بعض أشهر شوارع لندن فى مناطق مثل أوكسفورد سيركس وماربل آرتش وجسر ووترلو فى محاولة لإجبار الحكومة على بذل المزيد لمكافحة تغير المناخ.

وأصاب الاحتجاج الذى تقوده جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) البريطانية لمكافحة تغير المناخ أجزاء من وسط لندن بالشلل أمس الاثنين وبقى بعض المتظاهرين طوال الليل لليوم الثانى من الاحتجاج اليوم الثلاثاء.

وتطالب الجماعة، التى تصدرت عناوين الصحف باحتجاج لنشطاء شبه عراة فى مجلس العموم هذا الشهر، الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئية ومناخية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى إلى الصفر بحلول عام 2025.

وقالت شرطة لندن "جرى اعتقال 113 شخصا إجمالا، أغلبهم لانتهاك المادة 14 من قانون النظام العام لعام 1986 وتعطيل الطريق السريع".