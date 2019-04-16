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استكمال إجراءات تسكين المرحلة الأولى بمشروع أهالينا 1 بالسلام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:12 م
استكمال إجراءات تسكين المرحلة الأولى بمشروع أهالينا 1 بالسلام لقاء مع المستحقين قبل تسكينهم بمشروع أهالينا
كتب سيد الخلفاوى
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استكمل حى السلام أول، شرق القاهرة، إجراءات تسليم الوحدات السكنية، بمشروع أهالينا 1، لأهالى منطقتى مختار أباظة والرشاح، "محيط ترعة الطوارئ"، حيث عقد الحى لقاء مع المستحقين من المرحلة الأولى، الجارى تسكينهم،  بحضور المسئولين القائمين على تنفيذ المشروع.
 
 
يأتى ذلك فى ظل الجهود التي تقوم بها الدولة تجاه المواطن لتوفير حياه كريمة وتقديم أفضل الخدمات له والتى من شأنها الرفعة من شأن المواطن وفى ظل القضاء على العشوائيات وتحسين صورة الدولة والمجتمع، كما أن إجراءات استلام الوحدات السكنية بمشروع أهالينا شملت توزيع أرقام الشقق على الأسر المستحقة كدفعة أولى، طبقاً للكشوف المعلن عنها، مؤخرا.
 
 
يذكر أن مشروع أهالينا مقام على مساحة 11 فدانا، تم تخصيصها لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ ويضم 25 عمارة سكنية من 12 طابقا بإجمالى 1064 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 تشمل 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى إنشاء 104 محلات تجارية مع إقامة مول تجارى على مساحة 4400 م2، كما روعى فى المشروع إنشاء مدرسة ومركز طبى ومسجد يسع لعدد 700 مصلى، وقاعة مناسبات وكذلك سوق تجارى من دورين مع إنشاء ملعب خماسى ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات. 
 
لقاء مع المستحقين قبل تسكينهم بمشروع أهالينا (2)
 
 
 
 

 


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السلام

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اخبار القاهرة




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