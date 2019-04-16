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ازبروم: تراجع صادرات الغاز 9% على أساس سنوى فى 1 يناير

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:00 م
ازبروم: تراجع صادرات الغاز 9% على أساس سنوى فى 1 يناير الغاز الروسى - صورة ارشيفية
(رويترز)
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قالت شركة جازبروم الروسية المنتجة للغاز اليوم الثلاثاء إنها صدرت 56.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى خارج دول الاتحاد السوفيتى السابق فى الفترة بين أول يناير و15 أبريل ، بانخفاض 9% مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وذكرت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعى بلغ 158.9 مليار متر مكعب فى تلك الفترة، بزيادة 2% على أساس سنوى.

من ناحية أخرى، كشف مصدران مطلعان إن شركة الطيران الهندية المتعثرة ستضطر إلى الإغلاق بحلول غد الأربعاء إذا لم تحصل على تمويل طارئ من مقرضيها.

وذكر مصرفيون ومسؤول فى الحكومة الهندية أن البنوك الدائنة تسرع الخطى فى تدبير تمويل للحفاظ على بقاء الناقلة، التى كانت فى الماضى تهيمن على سوق الطيران فى البلاد وهبطت أسهمها فى وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2015.

وقال مصدر آخر إن مجلس إدارة جت فوض رئيسها التنفيذى فيناى دوبى بالرجوع إلى مقرضها الرئيسى بنك الدولة الهندى للمرة الأخيرة لطلب تمويل طارئ.

وأبلغ مصدر كبير بالشركة رويترز "إذا لم نحصل على تمويل اليوم، فستضطر شركة الطيران للإغلاق فورا".

وانخفضت أسهم جت، التى لم ترد على طلبات بالتعقيب، بنحو 18.5% اليوم الثلاثاء، بعدما ذكرت وسائل إعلام هندية أن إدارة جت نصحت مجلس الإدارة بوقف العمليات مؤقتا.

وقالت محطة بي.تي.في.آى التلفزيونية الهندية إن مجلس الإدارة فوض دوبى بالسعى للحصول على تمويل مؤقت لا يقل عن أربعة مليارات روبية (58 مليون دولار)، ووقف تشغيل الناقلة المتعثرة فى حال عدم الحصول على تمويل.

وذكر تلفزيون إي.تى ناو إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكى طلب استرداد جميع قروضه لجت ويسعى للحجز على جميع الطائرات التى مولها.

 

 


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اقتصاد عالمى

الهند

صادرات الغاز




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