ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.08% رابحا عدد 62.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5794.59 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% رابحا عدد 46.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6181.94 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.95% رابحا عدد 96.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5058.35 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 215.9 مليون سهم بقيمة 39.7 مليون دينار كويتى عبر 8768 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.96%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%.

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 35.14%، تليه العقارية بنسبة 27.69%، ثم صلبوخ بنسبة 23.08%، فيما تصدر سهم "وطنية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.33% ثم عربى قابضة بنسبة 5.99%، ثم إنجازات بنسبة 5.68%