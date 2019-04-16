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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 12 قطاعا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:10 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 12 قطاعا بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 8.31 نقطة ليصل إلى مستوى 9096.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.06% رابحا عدد 2.03 نقطة ليصل إلى مستوى 3627.48 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 20.1 مليون سهم بقيمة 446.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 93 شركة، فيما تراجعت 65 شركة.

 

وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.15%.


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