اتحاد النقابات العالمى: الجولان سورية والقدس ملك فلسطين

قدم بتروس بترو مسئول الاتصال باتحاد النقابات العالمى، تحياته للمشاركين فى مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ46، مؤكدا أن مشاركة الاتحاد العالمى فى المؤتمر العربى لتأكيد الروابط بين الشعوب العربية والحركة النقابية العمالية والحركة النقابية العمالية، لافتا إلى أن تلك الروابط شكلت من خلال نضال مشترك ضد الاستعمار والاحتلال اﻷجنبى.

وأكد بتروس، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمؤتمر العمل العربى، فى يومه الثالث، أنه لا تزال علاقة اتحاد النقابات العالمى بالشعوب العربية ذات روابط ثابتة وقوية تقوم على المسار التاريخى المشترك ويتم تعميقها يوما بعد يوم، مشيرا إلى قيام الاتحاد العالمى بحملة اﻹفراج عن السجناء السياسيين فى فلسطين، ورفض إراقة الدماء فى اليمن، والتدخلات فى أراضى ليبيا والعراق من خلال ندواته ومؤتمراته فى العالم العربى لتعزيز التضامن الاجتماعى.

وأدان اتحاد النقابات العالمى، إعلان دونالد ترامب بأن مرتفعات الجولان هى أرض إسرائيلية، مؤكدا أن الجولان تنتمى إلى سوريا، والقدس ملك فلسطين، مؤكدا استنكاره لما أعلنه ترامب، مشيرًا إلى قيام الاتحاد العالمى بتكثيف أنشطته النضالية لمساعدة فلسطين والاعتراف بأرضها فى حدود عام 1967، ووضع نهاية للتدخل الامبريالى فى سوريا، واليمن وليبيا، فضلا عن العمل على الدفاع عن الحريات والحقوق العمالية، ووصول التكنولوجيا لعمليات الانتاج.

كانت قد بدأت يوم اﻷحد الماضى، أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربى، الذى ينعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.

ويحضر الدورة 17 وزير عمل عربى، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.