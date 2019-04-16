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اتحاد العمال: تكريم رواد العمل النقابى فى احتفالية عيد العمال نهاية أبريل

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:25 م
اتحاد العمال: تكريم رواد العمل النقابى فى احتفالية عيد العمال نهاية أبريل محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
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أعلن اتحاد عمال مصر، أن الاحتفال بعيد العمال والمتوقع اقامته يوم 30 أبريل الجارى، سيشهد تكرم عدد من رواد العمل وقدامى النقابيين.
 
وقال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن الاحتفال بعيد العمال يتميز لكونه يأتي في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية هامة.
 
وأضاف وهب الله في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن عمال مصر الذين حصلوا على العديد من الامتيازات المالية والمعنوية هم في شوق لسماع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيدهم، والذي سيكون وثيقة عمل للتنظيم النقابى فى المرحلة المقبلة.
 
 

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