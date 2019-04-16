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ائتلاف دعم مصر و11 حزبا يوافقون على التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:10 م
ائتلاف دعم مصر و11 حزبا يوافقون على التعديلات الدستورية مجلس النواب
كتبت نور على – نورا فخرى
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليًا برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقة 11 رئيساً للهيئات البرلمانية، وكذلك ائتلاف الأغلبية دعم مصر.

 

وتنشر "اليوم السابع" تصويت رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014 وموقف كل منهم كالاتى :

عبد الهادى القصبى (رئيس ائتلاف دعم مصر) موافق

أيمن أبو العلا (حزب المصريين الاحرار ) : موافق

عاطف ناصر (حزب مستقبل وطن) : موافق

بهاء الدين أبو شقة (حزب الوفد) : موافق

محمد أسامة ابو المجد (حماة الوطن) : موافق

محمد صلاح أبو هميلة (الشعب الجمهورى ) : موافق

أحمد حلمى الشريف (حزب المؤتمر) : موافق

أحمد خليل خير الله (حزب النور) غير موجود

أكمل قرطام (حزب المحافظين) : غير موافق

سعيد حساسين (السلام الديمقراطي) : موافق

محمد سعد بدراوى (الحركة الوطنية ) : غير موجود

ألفت كامل : غير موجودة

إيهاب منصور ( الحزب المصرى الإجتماعى الديمقراطي) : غير موافق

صلاح حسب الله ( الحرية) : موافق

شرعى صالح ( حزب مصر بلدى ) : موافق

السيد عبد العال (حزب التجمع ) : موافق

سلامة الرقيعى ( حزب الاصلاح والتنمية) : موافق


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