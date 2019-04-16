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إنفوجراف.. الحكومة تفند 13 شائعة × 7 أيام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:19 م
إنفوجراف.. الحكومة تفند 13 شائعة × 7 أيام تقرير شائعات المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت فى 7 أيام، خلال الفترة من 10-16 أبريل الجارى.

وتضمنت الشائعات، تعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة، وفرض ضرائب إضافية على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وفرض ضريبة على الشركات لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً، وإلغاء الدعم التموينى نهائياً، وطرح وحدات بالإسكان الاجتماعى بمساحات 120 متراً بأسعار مخفضة، وإلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وتغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس الدولية.

كما شمل التقرير، رصد شائعات بدء عملية التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، وبيع قطع آثار مصرية بأحد المزادات الأمريكية، وانتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضى الزراعية المصرية، وإخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو الخل وتوقيع وزارة الأوقاف بروتوكولاً مع إحدى الجمعيات الأهلية لنشر الدعوة.

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