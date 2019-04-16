إسبانيا تفحص السلامة الكهربائية لآثارها غداة حريق كاتدرائية نوتردام

مدريد(أ ش أ)

أعلنت السلطات في إسبانيا عزمها إعادة فحص السلامة الكهربائية لآثارها، وذلك غداة اندلاع حريق في كاتدرائية "نوتردام" فى العاصمة الفرنسية باريس، والذى أسفر عن انهيار برجها التاريخى وسقفها بالكاملِ.

ذكر ذلك راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الثلاثاء، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد توجه إلى موقع الكاتدرائية، بعدما قرر إرجاء الخطاب الذى كان سيلقيه مساء أمس بسبب الحريق الرهيب الذى دمر كاتدرائية نوتردام دو بارى، بحسب الرئاسة الفرنسية.