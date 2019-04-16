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إزالة عقار من طابقين بحى الخليفة جنوب القاهرة بسبب خطورته

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:02 ص
إزالة عقار من طابقين بحى الخليفة جنوب القاهرة بسبب خطورته إزالة عقار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أزالت الأجهزة التنفيذية لحى الخليفة جنوب القاهرة، عقار مكون من طابقين للخطورة الداهمة، وذلك بحارة البيومى بالتونسر، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد المهندس وجدى زقزوق، رئيس حى الخليفة، أن العقار مكون من دورين بالأرضى، بأسقف خشبية ونظرًا للخطورة الداهمة وحفاظًا على المواطنين والعقارات المجاورة تم الإزالة حتى سطح الأرض

وفى سياق آخر قال رئيس الحى إنه تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة وفك الشدات الخشبية بالعقار المخالف رقم 6 درب الميضة من شارع شيخون، وذلك فى اطار مواجهة المبانى المخالفة فى المهد.


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