إبراهيم العربى: التعديلات الدستورية خطوة مهمة لضمان التنمية وترسيخ الاستقرار

كتب إسلام سعيد

شدد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، على أن التعديلات الدستورية تستهدف ترسيخ مبدأ الاستقرار كأساس للتنمية، مضيفا "لابد أن نساند بلدنا ونؤكد على الاستقرار التى تمر به فى الفترة الأخيرة، والمشروعات العملاقة التى تمت سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وشبكة الطرق والكهرباء والعاصمة الإدارية، وغير ذلك من المشروعات القومية التي تحقق لمصر التنمية الحقيقية ولأجيالها القادمة".

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة خلال مؤتمر للغرفة لدعم التعديلات الدستورية، إن الإنجازات امتدت إلى تحسين العلاقات المصرية الخارجية عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، حيث أن التعديلات الدستورية أصبحت أملًا للفئات المجتمعية المختلفة، ومنها القطاع الاقتصادى الذى يعتمد فى المقام الأول على مبدأ الاستقرار.

وأشاد "العربي" بالحضور والمشاركين في المؤتمر بما يعني نجاح الغرفة في التوعية المجتمعية والتجارية بأهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاء ذلك في الوقت الذي أشاد فيه الحضور خلال المؤتمر بدور غرفة القاهرة المجتمعى فى التوعية بأهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.