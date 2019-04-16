أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم سيارتين وأتوبيس من أعلى كوبرى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور، حطام حادث تصادم سيارتين، وأتوبيس من أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة عرب المحمدى، وتم سحب جميع الكثافات المرورية التى ظهرت أمام القادم من الوصلة المعلقة، اتجاه مناطق مدينة نصر و مصر الجديدة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وتم إخطار اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال الخدمات مدعومة بالأوناش، لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السيارات.