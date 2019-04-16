أهالى قريتى تونس وسعد الله بسوهاج يشكون سوء حالة الطرق.. وصور

سوهاج – عمرو خلف

مشكلة كبيرة يعانى منها أهالى قريتى تونس وسعد الله التابعين لمركز سوهاج، حيث يوجد هناك طريق نجع شرف سعد الله والمسمى بطريق الموت بسبب تكرار الحوادث فى هذا المكان ومصرع العديد من المواطنين، حيث إن هناك منحى خطيرا بالطريق يحدث فيه الحوادث بصفة مستمرة، بالإضافة إلى أن الطريق مظلم لا يوجد به إنارة ولا كشافات مساء، ما دفع الأهالى لا يخرجون ليلا بسبب الخوف والقلق.

أهالى القريتين والواقع بينهما طريق نجع شرف سعد الله والبالغ عددهم 57 ألف نسمة يواجهون الموت يوميا بسبب خطورة هذا المنحى والطريق المظلم، حيث لا يوجد كشافات إنارة تضىء الطريق مما يسبب الخوف لدى الأهالى والذين لا يخرجون من منازلهم مطالبين المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إنشاء سور على جوانب وحافة الترعة لمنع الحوادث ورؤية السائقين للطريق بصورة واضحة وكذلك تركيب كشافات إانارة فى هذا الطريق.

انتقل "اليوم السابع" إلى طريق نجع شرف سعد الله والواقع بين قريتى تونس وسعد الله والتقى عددا من الأهالى هناك، حيث قال عبد اللاه محمد وعبد المعز عبد اللاه ومحمد أحمد عبد المتجلى وهاجر محمد من أهالى القرية إنهم يعانون أشد المعاناة من خطورة الطريق بسبب الحوادث المتكررة هناك بصفة مستمرة ويروح ضحيتها العديد من الشباب والأهالى، حيث إن هناك منحى خطيرا بالطريق يعدم رؤية السائقين لبعضهم البعض مما يسبب الحوادث، حيث إن الطريق يقع بين قريتى تونس وسعد الله ويبلغ عدد سكان قرية تونس 45 ألف نسمة فيما يبلغ تعداد قرية سعد الله 12 ألف نسمة ويوجد على جوانب الطريق ترعة مليئة بالحشائش والحلف مما أدى إلى وقوع العديد من حوادث السيارات والموتوسيكلات بالإضافة إلى ظلام الطريق فلا يوجد كشافات إنارة تعمل مما دفع الاهالى إلى عدم الخروج ليلا من منازلهم خوفا من تعرضهم إلى قطع الطريق على حد قولهم.

ويواصل الأهالى حديثهم قائلين إنهم يعيشون فى رعب وقلق دائمين بسبب خطورة هذا الطريق وتكرار حوادث السيارات بصفة دائمة مطالبين المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج رئيس قرية تونس بإنشاء سور حول جوانب وحافة الترعة لعدم وقوع الحوادث والقضاء على الحشائش والحلف بالإضافة إلى إنارة الطريق وتركيب كشافات إنارة تضيء لهم الطريق.

ومن جانبه قال محمد عبد الحميد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إنه على الأهالى التقدم بطلب للوحدة المحلية لمعرفة طلباتهم وبحثها وهل يصلح إنشاء سور للطريق من عدمه ومعاينة الطريق من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

أما فيما يختص بكشافات الإنارة بالطريق فسوف يتم التنسيق مع رئيس قرية تونس لمعرفة الشوارع المظلمة بالطريق لتركيب كشافات فى هذه المناطق وإنارة الطريق بعد المعاينة من المسئولين بقرية تونس.







