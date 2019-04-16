أسهم أوروبا ترتفع لليوم الخامس بفضل قطاع التجزئة

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى عززت فيه نتائج أعمال إيجابية لزالاندو أداء قطاع التجزئة ودعمت بيانات من الصين آمال استقرار ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3%، مرتفعا لليوم الخامس مع صعود معظم البورصات فى المنطقة وقيادة المؤشر داكس الألمانى للمكاسب.

وقفز سهم زالاندو أكثر من 10%، ليتصدر قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشرين ستوكس وداكس، بعد أن قالت شركة التجارة الإلكترونية، إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية فى الربع الأول.

وصعد سهم أونى كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، بعد وافق البنك وشركتان تابعتا على دفع 1.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتسوية تحقيقات بشأن انتهاكات للعقوبات الأمريكية على إيران ودول أخرى.

على الجانب الآخر، انخفض سهم لوفتهانزا اثنين% بعد أن تكبدت أكبر شركة طيران فى ألمانيا خسائر فى الربع الأول متضررة جراء ارتفاع تكاليف الوقود وفائض الطاقة الاستيعابية فى أوروبا.

وخسر سهم ريان إير هولدنجز وإير فرانس كيه.ال.ام أكثر من 1% لكل شركة.