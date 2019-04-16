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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-4-2019

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:41 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-4-2019 عملات _ أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-4-2019، فى مختلف البنوك، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.25 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع  فى البنك المركزى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى والدينار الكويتى، بينما سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا طفيفا.

ووفقا لأخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم والتى جاءت كالتالى:

 


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.25  جنيه للشراء

17.35  جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26  جنيه للشراء

17.36  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

 


 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.48 للشراء، 19.63 جنيه للبيع.


 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ارتفاعا طفيفا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.56 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع.

 


 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع.

 


 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 56.74 جنيه للشراء، 57.08 جنيها للبيع.


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