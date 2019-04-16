أسعار الذهب تنخفض وآمال التجارة تعزز الإقبال على المخاطرة

(رويترز)

نزلت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالى، اليوم، الثلاثاء، فيما عززت بيانات اقتصادية تدعو للتفاؤل فى الآونة الأخيرة ومؤشرات على تحقيق واشنطن وبكين تقدما فى الخلاف التجارى الدائر بينهما منذ نحو العام، الإقبال على المخاطرة.

ويدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية المستثمرين، للاتجاه للأسهم، وهى أصول تدر عائدا وتجنب الذهب الذى لا يدر عائدا.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1285.22 دولار للأوقية، وفى الجلسة السابقة نزل الذهب إلى 1281.96 دولار، وهو أقل مستوى منذ الرابع من أبريل.

وقال دومينيك شنايدر المحلل لدى يو.بي.اس لإدارة الثروات فى هونج كونج "السبب الرئيسى الذى يضغط على الذهب تحسن البيانات الاقتصادية.. بالنسبة لدول مثل الصين على سبيل المثال تحسنت الأوضاع إلى حد ما".

وأعلنت الصين الأسبوع الماضى عن بيانات ائتمان وصادرات أفضل من التوقعات أدت لتهدئة المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي.

وصرح وزير الخزانة الأمريكى سيتفن منوتشين ، أمس الاثنين، لفوكس بيزنس نتورك، أن مفاوضات التجارة بين واشنطن والصين تحرز الكثير من التقدم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.96 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 26 ديسمبر عند 14.81 دولار فى الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 0.1 بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 885.63 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1366.44 دولار للأوقية.