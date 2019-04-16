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أبو الغيط يثمن موقف روسيا من القضية الفلسطينية ورفض قرار أمريكا بشأن الجولان

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:27 ص
أبو الغيط يثمن موقف روسيا من القضية الفلسطينية ورفض قرار أمريكا بشأن الجولان أبو الغيط
موسكو(أ ش أ)
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ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط موقف روسيا من القضية الفلسطينية، ومن القرار الأمريكى بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال أبو الغيط - فى كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسى العربى بموسكو اليوم الثلاثاء "إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يعزل واشنطن ويعرض السلام فى الشرق الأوسط للخطر، مشيرا إلى أن البلدان العربية تطلب من موسكو مواصلة دعم المواقف الفلسطينية والعربية، خاصة فى مجلس الأمن الدولى فى وجه الهجمة الأمريكية.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتطور الكبير، الذى تشهده العلاقات العربية الروسية منذ 2009 حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد افتتح، فى وقت سابق، فى العاصمة الروسية الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسى العربى بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، و14 وزير خارجية عربيا.

 


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