7 معلومات عن استعداد التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية 2019.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، التى تنطلق 18 مايو المقبل، اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات أبرز استعدادات الوزارة للاختبارات.







1ـ اختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل.



2ـ وضع أسئلة الامتحانات وتظريفها داخل المطبعة السرية.



3ـ انتهاء الطلاب من كتابة الاستمارة.



4ـ فتح باب التقدم للملاحظين للمشاركة فى أعمال الامتحانات.



5ـ منح مقدرى الدرجات فرصة التقدم للعمل بالكنترولات.



6ـ تشكيل الكنترولات ولجان الإدارة.



7ـ تجهيز لجان السير خلال الفترة المقبلة.



