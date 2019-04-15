6 مهام لإدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

حققت إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال الجهود الملموسة للعاملين بهذه الإدارة على أرض الواقع.

وتختص إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بـ:

•تلقى الشكاوى والإلتماسات فى مجال جرائم العنف ضد المرأة واتخاذ اللازم بشأنها .

•التنسيق مع الجهات المعينة بالوزارة والأجهزة المختصة بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم النفسى والمجتمعى والقانونى للسيدات والفتيات الواقع عليهن العنف .

•إعداد الخطط والبرامج اللازمة لوضع استراتيجية بالتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكالها وصورها ومتابعة تنفيذيها .

•اقتراح وتنفيذ برامج التوعية اللازمة (ندوات –حلقات نقاشية –مؤتمرات –إعداد وطباعة كتيبات ومطبوعات ) لرفع الوعى المجتمعى وكذا فى أوساط العاملين بالوزارة بأهمية التصدى لجرائم العنف ضد المرأة .

•الإشراف الفنى على أقسام ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لاستراتيجيات مكافحة تلك الجرائم وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوى الأداء الفنى بتلك الأجهزة .

•التعاون مع المجالس القومية المتخصصة فى مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة.