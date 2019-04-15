18 نصيحة لاختيار الفسيخ والرنجة وتجنب التسمم فى شم النسيم

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن موسم شم النسيم يمر علينا سنويا بحالات كثيرة من التسمم بسبب تناول وجبات «الفسيخ والرنجة» دون علم بأنها غير سليمة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وأضافت «شيرين»، فى بيان أصدرته النقابة، أنه يجب أن يكون الفسيخ صالح للتناول الأدمي حتى لا يصيب الأنسان بالتسمم المعوي، أو مرض «التسمم البوتيوليزمي» وتكون اعراضه «صعوبة في التنفس، شلل في عضلات الجسم الرخوة»، مشيرة إلى أن هذا المرض قاتل إذ لم يتم معالجة الامر بسرعة وتناول المصل الخاص به بالمستشفى.

وأشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة إلى أن هناك نصائح يجب على المواطن التعرف عليها قبل شراء «الفيسخ والرنجة» لكي يتجنب شراء الوجبات الفاسدة وهي:

1- الشراء من مكان موثوق منه وله سمعة طيبة أو قم بتمليح الأسماك في المنزل

2- اختار الأسماك المملحة وليس قليلة الملوحة أو الدلعة لأن الملح يقتل البكتيريا والميكروبات

3- يجب ألا تقل مدة التمليح عن مدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.. وبالنسبة للأسماك كبيرة الحجم فمدة التمليح تكون أطول

4- اختار السمكة التي تخلو من عكارة العين وتكون عينها مفتوحة وواضحة.. وجسمها يخلو من الانتفاخ.. وجلدها سليم غير متشقق او مجعد.. ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة أو الزرنخة.. ولحمها متماسك غير مهترئ ولونه وردي بالنسبة للفسيخ أو ذهبي بالنسبة للرنجة وألا يكون اللون أصفر غامق او بني وتخلو من أي بقع سوداء او عفن أبيض

5- شراء الأسماك المملحة قبل شم النسيم بعدة أيام ووضعها في الفريزر لقتل الميكروبات أو الطفيليات بها

6- يفضل التعامل حراريا مع الأسماك المملحة لقتل أي ميكروبات بها حيث يمكن قلي الفسيخ في الزيت الساخن لمدة بسيطة.. وكذلك يمكن شواء أو غلي الرنجة للتخلص من أي ديدان أو طفيليات

7- عصر الكثير من الليمون على الأسماك المملحة لقتل أي بكتيريا ضارة

8- تناول كوب من الماء المختلط بالليمون قبل وبعد تناول الاسماك المملحة لتجنب أي تأثير ضار لها

9- ينصح بغسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح به

10- تناول البصل الأخضر والأحمر مع الأسماك المملحة حيث يعتبر البصل أفضل قاتل للبكتيريا والميكروبات

11- يفضل إضافة الطحينة إلى الرنجة والفسيخ لتقليل نسبة الملوحة فيهم

12- الإكثار من شرب الماء وذلك للتقليل من تركيز الملح وللتخلص من الملح الزائد خارج الجسم

13- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب بعد أكل الفسيخ، حيث أن هذه الأكلات غنية بعنصر البوتاسيوم فتساعد على إخراج الملح من الجسم

14- يجب أيضا شرب الكركدية فهو يساعد على إدرار البول وبالتالي يتخلص الجسم من الأملاح الزائدة

15- الحرص على شرب الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة, حيث يساعد على تطهير المعدة من أي ميكروبات او جراثيم

16- وبالنسبة للحوامل أو مرضى القلب والكلى أو من يشكو من ارتفاع ضغط الدم فيجب تجنب تناول الأسماك المملحة أو غسل الفسيخ والملوحة والرنجة بالخل جيدا مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملوحة في الأسماك وتناول كمية قليلة منها مع الإكثار من تناول الخس البلدي والخيار الطازج لتقليل سرعة امتصاص الجسم للأملاح الموجودة في الفسيخ

17- ويمكنهم أيضا تناول الملانة، وهي الحمص قبل تمام نضجه، لأنه عالي البروتين النباتي وليوفر مناخا معتدلا مع البروتين السمكي المملح في الفسيخ

18- ويجب على مرضى السرطان الابتعاد نهائيا عن تناول الفسيخ والرنجة حيث أن الاسماك الزيتية تقلل من تأثير العلاج الكيماوى.