121 إماما متفوقا يؤدى صلاة القيام .. الأوقاف تعلن أسماء الناجحين

كتب - إسماعيل رفعت

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء الناجحين في اختبارات صلاة القيام 1440هـ بجزء كامل في إطار استعداد وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان الكريم لهذا العام 1440 هـ / 2019م ، ووصل عددهم فى الدفعة الأولى إلى 121 إماما متفوقا يؤدى صلاة القيام بجزء كامل. وكانت الاسماء وفق الجدول التالي :

المجموعة الأولى من سبق لهم صلاة التراويح بجزء في العام الماضي أولا : الناجحون في مسابقة المستوى الأول لهذا العام، وعددهم 12 إماما ومفتشا ومقيم شعائر، وهم :

1. متولي محمود متولي المرسي الدقهلية 2. نادي فوزي علي سعداوي القاهرة 3. رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بني سويف 4. محمد حسين سعد إبراهيم سعد القليوبية 5. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب بني سويف 6. يحيى محمد عبد الرحمن الباز الدقهلية 7. محمد أحمد علي عبد المجيد القليوبية 8. محمد أحمد عبدالحميد متولى أسيوط 9. علي عبد اللطيف حبيب خليف البحر الأحمر 10. محمود فتحي علي موسى القاهرة 11. حسني السيد أحمد يوسف قنا 12. حمدي السيد محمود يوسف المنوفية

وقد تم رفع مكافأة كل منهم من 2000 جنيه إلى 3000 عند الأداء , مع رفعها إلى خمسة آلاف إذا أدى أداء متميزا طوال الشهر بناء على تقرير من المديرية.

ثانيا : الذين لم يتقدموا لامتحان المستوى الأول وأُقروا على وضعهم بالعام الماضي وعددهم (51) ، ومكافأة كل منهم عند الأداء 2000 جنيه ، وهم :

م الاسم المديرية 1. أحمد السيد إسماعيل إبراهيم شمال سيناء 2. أحمد سعد عباس محيسن البحيرة 3. أحمد رافت شحاته الطويل الغربية 4. السعيد محمد مبروك أبو المكارم البحيرة 5. السيد محمد السيد عبد اللطيف الاسماعيلية 6. السيد مصطفى عباس إبراهيم دمياط 7. أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد الشرقية 8. أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط 9. أحمد شعبان أحمد حسين المنيا 10. أحمد محمد السيد حسين صيام القليوبية 11. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح القليوبية 12. بسيوني فوزي قطب القطري البحيرة 13. بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد الأقصر 14. بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية 15. حمدي ربيع عبدالله عبدالعزيز الفيوم 16. سامح السعيد شلبي شلبي بطني الدقهلية 17. صابر علي جاد سليمان بني سويف 18. ضاحي كمال الدين امين عبد النبي قنا 19. عادل مبروك محمد مرجان الاسكندرية 20. عادل محمد سعيد سيد المستكاوي القليوبية 21. عاصم عبد الفتاح محمود الطويل البحيرة 22. عبد المنعم أحمد جمعه سيد أحمد الشرقية 23. عبدالعزيز خميس عبدالعزيز على البحيرة 24. عبدالعليم طه عبدالعظيم علي بني سويف 25. عبدالله عبدالمنعم عبدالفتاح تركى الغربية 26. علي حسن أحمدحسن أسيوط 27. علي عبدالجليل السيد الشوني الإسكندرية 28. فتحى فتحى عبيد محمد دمياط 29. قناوي رمضان أحمد بشندي أسيوط 30. محمد اسماعيل محمد عوض شمال سيناء 31. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس 32. محمد حسين إبراهيم أحمد جادالله الدقهلية 33. محمد شرف الدين أحمد محمد أسيوط 34. محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط 35. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال الاسكندرية 36. محمد عبدالهادي رمضان عبدالهادي البحيرة 37. محمد عزت سويلم خليل دمياط 38. محمد علي حسن طليبة أسيوط 39. محمد علي محمود محمد السويس 40. محمد فتح الله محمد المتولي الدقهلية 41. محمد محمد أحمد رفاعي القليوبية 42. محمد محمود عبد التواب عبد الله محب الفيوم 43. محمد يوسف بدري أحمد سوهاج 44. محمود أحمد فؤاد محمود شمال سيناء 45. محمود يوسف محمد حسن بني سويف 46. محمود ثروت عبد العظيم أحمد شمال سيناء 47. مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش الغربية 48. مصطفى محمد السيد محمد القليوبية 49. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب بني سويف 50. مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى الدقهلية 51. هلال عبد السلام مطاوع محمد أسيوط

ثالثا : الذين تقدموا لامتحان المستوى الأول لهذا العام وأُقروا على حالهم في العام الماضي ، ومكافأة كل منهم من (2000 جنيه) عند الأداء وعددهم (3) ، وهم :

م الاسم المديرية 1. محمد ناصر أحمد أيوب الوادي الجديد 2. مصطفى حسن أحمد جاد بني سويف 3. ضاحي محمد إسماعيل علي المنيا

المجموعة الثانية

أولا: الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام بجزء لأول مرة من الأئمة لهذا العام وصنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000- 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (25) ، وهم :

1. الرفاعي محمد عباس الحسنين جنوب سيناء 2. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا 3. مصطفى عبد الرحمن عبد العال مشعل الغربية 4. محمد أنور عثمان أحمد كفر الشيخ 5. أحمد مهدي مصطفى مهدي المنوفية 6. أحمد عبد الهادي علي محمد الإسماعيلية 7. وليد كامل علي عطية الفقي البحيرة 8. مصطفى عبد السميع مصطفى خضر أسوان 9. زكريا سهري عبد العزيز يوسف الأقصر 10. عبد الجواد شوقي عبد الجواد حسنين البحيرة 11. محمود يسن عبد الكريم سيد أحمد بني سويف 12. محسن السيد محمد السيد الجيزة 13. مصطفى شعبان مصطفى علي المنيا 14. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط 15. أشرف طه عبد القادر محمد بني سويف 16. محمد أحمد عصمت الأحول كفر الشيخ 17. محمد جابر صادق جلبط المنوفية 18. محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح أسوان 19. أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد المنوفية 20. سمير رمضان حسن أحمد بني سويف 21. أحمد الشربيني الشربيني شلبي دمياط 22. أحمد حامد أبو النجا محمد دمياط 23. حسني السيد أحمد يوسف قنا 24. السعيد السيد عبد الجواد الشربيني كفر الشيخ 25. أحمد عبد العزيز عطية عبد العزيز المنوفية

ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام بجزء لأول مرة من الأئمة لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم من (2000 جنيه) عند الأداء وعـددهم (17) ، وهم :

م الاسم المديرية 1. محمد علي أبو الوفا جبريل أسوان 2. عمرو محمد سيد أحمد محمد البحيرة 3. محمد دياب عبد الوهاب السيد بني سويف 4. عبد الحميد أحمد محمد حفني أسوان 5. مغربي عبد الوهاب بدري حسين أسوان 6. أحمد محمد أحمد مدني أسوان 7. أحمد يونس أحمد عبد الغني القاهرة 8. أحمد مسعود حسين علي قنا 9. الشحات محمود علي البحيري البحيرة 10. مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط 11. سعودي السيد عبد الوهاب يوسف بني سويف 12. علي محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية 13. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط 14. هندي محمد إبراهيم صالح الشرقية 15. جلال خميس أبو مسلم خطاب شمال سيناء 16. السيد إبراهيم سعد علي كفر الشيخ 17. محمود محي الدين عبد الفتاح سليم المنوفية

المجموعة الثالثة

أولا : الناجحون في مسابقة المستوى الأول لهذا العام، من خطباء المكافأة (3000-5000 جنيه) ، وهو

محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح