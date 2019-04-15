وليد السلاب: دعم الشباب لمستقبل أفضل.. أهم مكاسب الشركة والوطن

تقرير خاص

السلاب: خصومات هائلة على الماركات المحلية والعالمية وتسهيلات فى السداد حتى نهاية إبريل

أعلن المهندس وليد السلاب رئيس مجلس إدارة الشركة عن خصومات هائله تستمر حتى نهاية شهر ابريل المقبل لتصل الخصومات الى 80% فضلا عن تسهيلات فى الدفع بنظم مبتكرة للتقسيط وخدمات التوصيل لجميع انحاء الجمهورية دعما للعملاء خاصة الشباب فى مواجهة الظروف الاقتصادية لتوفير افضل ضمانات الاستقرار نحو مستقبل افضل لنا جميعا.

يأتي هذا بمناسبة عيد الأم ودعما للشباب المقبل على الزواج وكل من يحلم ببداية جديدة عنوانها الاستقرار والرفاهية وفى اطار مواكبة الشركة لتوجهات الدولة فى محاربة الغلاء، في انطلاقة قوية منحت بداية جديدة ومبهرة تدعمها خبرة 107 عامًا لخدمات شركة ومعارض احمد السلاب فى عالم الديكور وتجهيزات الحمامات من سيراميك وبورسلين وموزايكو والأحجار والجاكوزى والكبائن أطقم حمامات وكل لوازم السباكة من الخلاطات والجلب والمواسير من اشهر الماركات العالمية والمحليه المتميزة بروعة التصميم وتنوع الاذواق والجوده لنحو 50 الف صنف من انتاج اكثر من 140ماركة فى العالم تجمع بين الاصالة والحداثة لتناسب كل الاذواق والمستويات من فئات المجتمع المصرى.





وأكد السلاب، أن جميع معارض أحمد السلاب اتمت استعدادتها لعرض ماتقدمه من منتجات وخدمات للجمهور على مساحات ضخمة تترواح بين 4000 إلى 6000 متر فى كل معرض لاستيعاب تشكيلات متنوعة من منتجات اكبر المنتجين المحليين والعالميين مثل سيراميكا كليوباترا والجوهرة ورويال واينوفا وارت و بريما وجلوريا فضلا عن خلاطات ماير و جروهى و ايديال وديروافيت و سيراميك والبورسلين كيروس وارد اسبانيا وبلغاريا وتركيا والهند والصين والعديد من الدول الاخرى، هذا بالإضافة لمخازن الشركة التى تتجاوز مساحتها 50 الف متر والتى تمنحها القدرة على تلبية خدمات العملاء مهما كان نوعها وكمياتها بداية من مراحل التأسيس ونهاية بمراحل التشطيب ... فضلا عن وجود جراجات مجاورة للمعارض بكل الفروع توفر خدمات الأنتظار الأمن لسيارات العملاء.

وأضاف السلاب، أن هناك مفاجأت عديدة تنتظر العملاء بمعارضنا تواكب التغييرات المستحدثة والجذرية التى اجرتها شركة أحمد السلاب والتى تضمنت السمات العامة واللوجو الخاص بالشركة وطبيعة انشطتها من المنتجات والخدمات المتميزة و الجديدة التى تهدف الى راحة العملاء وتحقيق رضاهم بتوفير اقصى قدر من الرفاهية بأسعار لا تقبل المنافسة تتلائم مع كل الشرائح المجتمع دون استثناء ليتحقق هدف الشركة.

واعرب رئيس مجلس الادارة شركة ومعارض أحمد السلاب عن فخر الشركة بثمار ثقة عملائها منذ بدء نشاطها عام 1912 وحتى مشاركتها الفاعلة فى تجهيز العديد من الانشاءات بالمشروعات القومية الحضارية العملاقة التى تزينت بها ارض مصر وكذلك التعاقدات التى ابرمتها لتوريد وتجهيز مشروعات مستقبلية، وأكد ان جهود الشركة مستمرة ومتوالية لتطوير خدماتها لتواكب كل ماهو جديد تحديا منها وحسما لكل منافسة لاحتكار تقديم الافضل دائما لعملائها من حيث الكفاءة والاسعار ... واننا نملك الثقة فى حكم العملاء من النظرة الاولى عند تشرفنا بزيارتهم لمعارضنا الموجودة في العناوين التالية:

- المعادي : تقاطع الدائري مع اوتوستراد المعادي (اول مدخل المقطم )

- 6 أكتوبر : دولفين مول – امام جهاز مدينانة 6 اكتوبر .

- المهندسين 30: شارع شهاب .

- مدينة نصر : تقاطع مصطفي النحاس مع يوسف عباس .

- مدينة نصر : مكرم عبيد .

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