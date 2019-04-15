وكيل زراعة الغربية: حصاد 28424 فدان قمح مع بداية موسم الحصاد

الغربية - مصطفى عادل

أعلن المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، إن محافظة الغربية بدأت حصاد محصول القمح وقد سجلت مديرية الزراعة اليوم حصاد 28424 فدان قمح بالمراكز يتصدرها مركز المحله الكبرى، يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام هى 141464 فدان.

وأضاف عبدالجواد خلال بيان صحفى له، إن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح 2019هى 25 شونه متمثلة فى 10شون مطورة أسمنتية و 3 صوامع و4 هناجر و8 شون ترابية "مراكز تجميع" وهذه الشون قدرتها الإستيعابية 193340طن، وبذلك تكون الشون كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها وهى 1 طن لكل فدان منزرع.

وكشف وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن القطاع الزراعى مسئول كعضو عن تحديد نوعية الاقماح الموردة (محلى - مستورد) ضمن اللجنة المشكله مع قطاع التموين والبنك الزراعى، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة او مديرالموقع لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

يذكر أنه قد تم تحديد سعرالقمح من قبل وزارة الزراعة على حسب درجات النظافة، فقد أعلن أن سعر القمح درجة نظافة 22,5 هو 655 جنية مصرى ودرجة 23 هو 670 جنية مصرى ودرجة 23,5 هو685 جنية مصرى.