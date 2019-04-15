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وفد يضم 50 رجل أعمال يتفقد إنجاز المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:01 م
وفد يضم 50 رجل أعمال يتفقد إنجاز المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة مخطط العاصمة الإدارية الجديدة
كتب هانى الحوتى
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بدأ وفد ضخم من كبار رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الإثنين، زيارة موقع العاصمة الإدارية الجديدة، للاضطلاع على ما تم إنجازه من المشروع، والتعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص، ويضم الوفد ما يقرب من 50 رجل أعمال.

جاء أبرز المشاركين بالزيارة وهم على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائبه فتح الله فوزى، وكلا من حسن الشافعى، مجد الدين المنزلاوى أعضاء مجلس الإدارة، محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء.

كما شارك بالزيارة محمد قاسم رئيس الشركة المصرية المالية للتجارة، يسرى الشرقاوى رئيس شركة HOC للاستشارات الاستثمارية، فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وكلا من شركة لمياء خضر، محمد راجح، عبد الوهاب عبد المنعم،وائل عامر، باسم نصرى ياسر عبد السلام، من الشركة، محمد الهوارى رئيس شركة حلو الشام للصناعات الغذائية والاستثمار الزراعى.

واستهل الوفد الزيارة، بلقاء عقد بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، استمعوا خلال لشرح من مسئولى شركة العاصمة الإدارية الجديدة حول ما تم إنجازه من مشروع سواء المتعلق ببناء الأحياء السكنية ودور العبادة والبنية التحتية والطرق والحى الحكومى والنهر الأخضر، كما عقدوا حلقة نقاشية مع اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية للقطاع، واقتصاديات المشروع.


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