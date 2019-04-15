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وفاة متهم فى قضية اتجار بـالمخدرات عقب وصوله لمستشفى دار السلام

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:38 م
وفاة متهم فى قضية اتجار بـالمخدرات عقب وصوله لمستشفى دار السلام جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب متهم فى قضية اتجار بالمخدرات بحالة إعياء شديدة داخل حجز بقسم شرطة السلام، وتوفى داخل المستشفى بعد وصوله بـ24 ساعة، وتم نقله إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

 

و كشف التحريات، أن المتهم يدعى"محمد.س.ل" 35 سنة، متهم فى قضية أتجار بالهيروين ومحكوم عليه فى قضية أخرى بالحبس 3 سنوات، وأُصيب بحالة إعياء شديدة داخل الحجز بقسم شرطة دار السلام، وتم نقله على إثرها لمستشفى دار السلام، إلا أنه توفىّ داخل المستشفى..

 

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى إشارة من مستشفى دار السلام تفيد بوفاة متهم داخل المستشفى إثر إصابته بحالة إعياء شديد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.


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