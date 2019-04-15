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وزير قطاع الأعمال: بدأنا اليوم أول مرحلة من الخطة الجديدة لتطوير قطاع الغزل والنسيج

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:50 م
وزير قطاع الأعمال: بدأنا اليوم أول مرحلة من الخطة الجديدة لتطوير قطاع الغزل والنسيج خالد أبو بكر
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم اليوم البدء فى أول مرحلة من الخطة الجديدة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، بعد الاتفاق النهائى على توريد ماكينات للمصانع بقيمة 10 مليار جنيه ، فى برنامج يتكلف أكثر من 20 مليار جنيه.

وأضاف توفيق ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أنه يتم عمليات دمج للمصانع، ويتم تدريب للتشغيل التجريبى لأول محلج، موضحاً أن هناك ثورة ثانية فى الغزل والنسيج ، موضحا  أنه يتم تنفيذ خطة على مدى عامين ونصف، ويتم دفع المقدم، وتصل الماكينات على أوائل 2020 كدفعة أولى، والدفعة الثانية بعدها بعشرة أشهر، والمحالج العام المقبل، كما أن هناك خطط لبيع أراضى غير مستغلة لتوفير التمويل ، مشيرا الى  أن التطوير لا ينطبق على الغزل والنسيج، ولكن كذلك فى قطاع الصناعات الكيماوية، فهناك مصانع للأسمدة يتم تطويرها، ويتم إنشاء مصنع جديد، ويعاد تأهيل مصنع الدلتا، أما فى الصناعات المعدنية، يتم تجديد مصنع الدلتا للصلب، فهو أقدم مصنع للصلب فى الشرق الأوسط ينتج 500 ألف طن حديد تسليح.

وذكر أنه يتم تحديث كامل لحوالى 25 مصنع فى عشرة صناعات من الشركات الخاسرة، ويتم تطوير قطاعات بالشركات الرابحة، موضحاً أنه جارى تقييم 120 رئيس تنفيذى بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

 

 


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