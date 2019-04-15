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وزير عمل الأردن: نستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:18 م
وزير عمل الأردن: نستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين جانب من مؤتمر العمل العربى
كتب محمود راغب
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وجه سمير سعيد مراد، وزير العملة بالمملكة الأردنية الهاشمية، الشكر لجمهورية مصر العربية، حيث أنها تفتح للأشقاء دائما أبوابها، للنقاش والحوار، فهي فتحت البابا أمام ممثلي الحكومات، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لمواجهة تحديات سوق العمل، لتوفير فرص عمل مستدامة وتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار.
 
وأضاف مراد، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر العمل العربي في دورته 46، المنعقد اليوم في القاهرة، أن العالم العربي يواجه  تحديات سياسية أدت إلى تباطؤ النمو،  وارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن تدفق اللاجئين وهو ما يستلزم تضافر الجهود بين الجميع، لتحقيق فرص العمل اللائق للشباب وتحقيق الحياة الكريمة.
 
وأشار إلى أن التقرير الذي وضعه فايز المطيري، مدير عام المنظمة، يهدف لتحقيق التنمية الشاملة وانعكاساتها على سوق العمل، والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، والأجور وساعات العمل والسلامة والصحة والتفتيش على المنشآت الصناعية، موضحا أنه أفرد جزء كبير لمستقبل أفضل لعلاقات العمل.
 
وأضاف، أن التقرير أكد على أهمية الحوار المجتمعي، والتوافق بين أطراف العمل، إذ أنه يساعد أصحاب علاقة العمل، لرسم العلاقة واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن المحاور المتنوعة التي شملها المؤتمر العربي، يميزه عن غيره، وتطرقه لمناقشة الاقتصاد الأزرق دمج ذوي الإعاقة في أسواق العمل، إذ يثري النقاشات بين الدول العربية، مشيرا إلى أن الخطر الذي يهدد الأمة يستلزم تقديم حلول عملية لتعزيز استخدام الموارد البشرية وتمكين المرأة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
وقال إن قانون العمل الجديد في الأردن شمل تمكن المرأة، وأثقال مهارات تقنية  من خلال قانون تنظيم العمل المهني، مشيرا إلى أن برنامج خدمة وطن لتحقيق متطلبات سوق العمل وخبرات الشباب لربط التدريب وتسهيل دخولهم لسوق،  يستهدف تدريب 20 ألف مستفيد.
 
وأوضح، أنهم يعملوا على توفير فرص عمل والتوسع في التشغيل، وحسب متطلبات السوق، إذ أنهم يستهدفون خلق 60 ألف فرص عمل خلال العامين المقبلين، ودعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتمويل الشباب ومشروعاتهم وتمكين المرأة. 
واختتم كلمته موجها الشكر لاستضافة   جمهورية مصر العربية للاعمال المؤتمر، كما وجه الشكر فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية.
 
 
 

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