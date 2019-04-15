وزير شئون مجلس النواب: الحكومة لم تلغ تكليف الأطباء وما أثير غير الحقيقى

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة الصحة لم توقف تكليف الأطباء، بل قامت منذ عدة أيام بالانتهاء من توزيع 8 آلاف و40 طبيبا على مختلف مستشفيات الجمهورية.

وأكد مروان، اليوم خلا ل كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على تساؤلات رئيس البرلمان فى جلسة سابقة، عن مدى وقف تكليف الأطباء، أن وزارة الصحة نفت ذلك تماما ، وأرسلت وزيرة الصحة كتابات أكدت فيها استمرار الوزارة فى تكليف الأطباء.

وقاطع رئيس البرلمان حديث عمر مروان، قائلا: "أبلغنى أكثر من شخص أن الموقع المخصص إلكترونيا للتسجيل مغلق ولا يستطيع أى أن يسجل بسبب إغلاق الموقع"، فرد وزير شئون مجلس النواب معقبا: "التسجيل يتم فى فترة محددة وكل من سجل ودخل اسمه تم تسجيله بالفعل والتكليف يتم فى فترة زمنية محددة ".

وتدخل النائب ماجد أبو الخير، موضحًا أن هناك مشكلة حقيقية فى تكليف أطباء دفعة 2018، مما دفع رئيس البرلمان توجيه حديثه لوزير شئون مجلس النواب قائلا: "الحكومة أبلغتنا نصف الحقيقة ".

وتابع عبد العال حديثه:" هناك نقص فى الأطباء ولا يوجد تكليف للأطباء وذلك كلام من دخل جامعة عين شمس ولو تم التكليف سننهى مشكلة كبيرة ".

من جانبه أكد وزير شئون مجلس النواب، على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكليف دفعة 2018 وأن الأرقام التى أعلن عنها وتم تكليفها تم من خلال كتاب رسمى من وزارة الصحة.