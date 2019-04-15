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وزير خارجية بولندا: نقدر جهود مصر فى الحفاظ على السلام والأمن ومكافحة الإرهاب

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:21 ص
وزير خارجية بولندا: نقدر جهود مصر فى الحفاظ على السلام والأمن ومكافحة الإرهاب سامح شكرى ونظيره البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش
(أ ش أ)
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أعرب وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش عن تقدير بلاده لجهود مصر فى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وفى مكافحة الإرهاب، وهنأ الوزير مصر بمناسبة رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، وبما وصفه بالتعاون الجيد مع الاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى نظمته سفارة بولندا بالقاهرة بمناسبة يوم الدستور، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر.

وقال " إننا ندرك بالطبع دور مصر فى استقرار المنطقة ونقدر جهودها فى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، خاصة بمساهمتها بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "، مشيرا إلى عضوية مصر غير الدائمة فى مجلس الأمن منذ عامين، وأضاف "تحاول بولندا حاليا بعضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن الإسهام فى تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط "، وأشار إلى بولندا نظمت مؤخرا مؤتمر عملية وراسو بالشرق الأوسط.

وحول زيارته لمصر، قال تشابوتوفيتش، إنه أجرى مناقشات جيدة خلال زيارته الناجحة لمصر مع وزير الخارجية سامح شكرى وممثلى الحكومة المصرية وتم بحث أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، وأعرب عن أمله فى التوقيع على اتفاقيات التعاون الاقتصادى هذا العام، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ستعمل على تشجيع المستثمرين البولنديين على العمل فى السوق المصري.

وأضاف " أن المباحثات فى مصر تناولت التعاون فى السياسة الخارجية حيث تقدر بولندا كدولة فى الاتحاد الأوروبى جهود مصر لتطوير العلاقات مع الاتحاد وتنفيذها اتفاقية الشراكة معها وأنه تم التأكيد على الحاجة إلى بناء الثقة المتبادلة خاصة فى مجالى مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية".

وأعرب عن رضائه لزيارة السائحين البولنديين لمصر الذين بلغ عددهم 280 ألف سائح العام الماضى، وقال " سوف يتزايد هذا العدد فى المستقبل"، وأكد الوزير البولندى - فى كلمته - أن هناك إمكانيات لتحقيق زيادة فى حجم التجارة الثنائية فى ظل علاقات الصداقة القديمة بين البلدين.

 


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