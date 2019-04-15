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وزير النقل يجتمع برئيس وقيادات هيئة الطرق والكبارى لمتابعة معدلات التطوير

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:06 ص
وزير النقل يجتمع برئيس وقيادات هيئة الطرق والكبارى لمتابعة معدلات التطوير المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب ــ رضا حبيشى
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اجتمع اليوم، وزير النقل المهندس كامل الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في مجال صيانة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق.

واستعرض الوزير المعدلات الخاصة بأعمال الصيانة الجسيمة لرافد جمصة /المنصورة بطول 50 كم ورفع كفاءة طريق الزعفرانة/ رأس غارب وحماية وتأمين الطريق من أخطار السيول (مرحلة ثانية) من كم 45 حتى رأس غارب) ورفع كفاءة طريق مرسى علم /ادفو وتعديلات المنحنيات الخطرة من الكيلو 20 حتى الكيلو 40 ورفع كفاة نفس الطريق وتعديل المنحنيات الخطرة في المسافة من الكيلو 40 حتى الكيلو 60 بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المسافة من دهب حتى نويبع وكوبري دكرنس العلوي أعلى البحر الصغير لحل تقاطع طريق دمياط الشرقي مع طريق المنصورة /دكرنس.

ووجه الوزير، بأن تتم تلك الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن تتم على مدار الساعة، وأن يتم موافاته بتقارير فنية دورية عن تلك المعدلات، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين بخصوص مشروعات الطرق والكباري، الأول إنشاء مشروعات جديدة مثل المشروع القومي للطرق ومحاور النيل والكباري الجديدة، والثاني صيانة وتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري الحالية، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات .

وخلال الاجتماع استعرض وزير النقل خطط تطوير نادي مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكباري حيث وجه بضرورة  العمل على تعظيم موارد النادي، وان يتم تطويره باستمرار، وأن يدار بفكر استثماري للاستفادة من زيادة العوائد المادية لتحسين الخدمة المقدمة للأعضاء وان يكون مصنعا لتخريج ابطال قوميين في مختلف الالعاب التي يتم ممارستها داخله.


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كامل الوزير

الطرق والكبارى




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