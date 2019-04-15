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وزير الموارد البشرية بالإمارات: السيسى يقود مصر بحكمة لتحقيق التنمية المستدامة

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:02 م
وزير الموارد البشرية بالإمارات: السيسى يقود مصر بحكمة لتحقيق التنمية المستدامة فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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وجه ناصر بن ثانى الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات أعمال الجلسة العامة اﻷولى لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ46 فى يومه الثانى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود بحكمة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، داعيا أن يحفظ الله مصر وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والأمان.

وتحدث وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن التحديات التى تواجه سوق العمل العربى المشترك، مطالبا بتكثيف وتوجيه الجهود لاستغلال الطاقات البشرية وتضافر الجهود لتوطيد علاقات العمل، لافتا إلى أن جوهر علاقات العمل لدى دولة الإمارات بنيت على مكافحة التميز بكافة أشكاله، مؤكدا أن الإمارات اعتبرت عام 2019 عاما للتسامح لترسيخ قيم التسامح فى المؤسسات.


 

 


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