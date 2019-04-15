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وزير الخارجية الأمريكى يتهم إيران بالتدخل فى شئون أمريكا الجنوبية

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى يتهم إيران بالتدخل فى شئون أمريكا الجنوبية مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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اتهم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إيران بالتدخل فى شئون دول أمريكا الجنوبية، قائلًا "إن تدخل طهران ليس فى صالح شعوب تلك الدول".

وتابع بومبيو - فى مقابلة مع راديو "صوت أمريكا"، الأحد - "أن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة إيران (التى تعتبر أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم) بحد وصفه، فيما يمثل تهديدًا للعالم بأسره من أجل دفع هذا التهديد فى منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وفى أى مكان آخر من العالم يوجد فيه مثل هذا التهديد".

وحول العلاقات بين الصين ودول أمريكا الجنوبية، قال وزير الخارجية الأمريكى "إن الولايات المتحدة تربطها علاقات اقتصادية ضخمة مع الصين، التى نريد أن تزدهر، ولكن فيما يتعلق بعلاقات بكين مع دول أمريكا الجنوبية، فنحن نرفض توغل التكنولوجيا الصينية فى البنية الأساسية لدول أمريكا الجنوبية ما يسمح لحكومة الصين باختراق الأسرار والمعلومات الخاصة بمواطنى دول أمريكا الجنوبية مثل (شيلى وأورجواي) ونحن نرفض كذلك أى نشاط يتسم بالفساد".

وتابع بومبيو "نحن نرحب بتنافس الصين على أساس تجارى فى أسواق أمريكا الجنوبية، ولكن نرفض تواجدها بنوايا سيئة من خلال تقديم الرشاوي، ما ينطوى على تهديد لسيادة دول فى أمريكا الجنوبية، فذلك ليس فى صالح شعوب المنطقة، والولايات المتحدة على استعداد لتقديم العون إلى أية دولة فى المنطقة تعترف بمثل هذا التهديد الصينى وتقديم البديل إليها".

وحول قرار واشنطن قطع المساعدات الأمريكية المقدمة إلى السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، وإمكانية التراجع عن هذا القرار، أكد وزير الخارجية الأمريكي: "واشنطن ستعيد النظر فى مثل هذا القرار فور قيام الدول الثلاث باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيها عبر الحدود الجنوبية، فالولايات المتحدة تعتبر أكثر دول العالم كرمًا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأجنبية التى تقدم لأية دول فى الكرة الأرضية، ولكن الولايات المتحدة ترغب أيضًا فى أن يكون لهذه المساعدات - التى تقدم من خلال أموال دافعى الضرائب الأمريكيين - مردود فعال، غير أن الدول الثلاث لا تقوم فى الواقع بما هو مطلوب منها من أجل الحد من تدفق مثل هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين إلى حدودها الجنوبية، وأود أن أقول أن قرار وقف المساعدات الأمريكية عن الدول الثلاث ليس نهائيًا، بل يمكن إعادة النظر فيه حال اتخاذ إجراءات من جانبها لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة".

وحول الأوضاع فى فنزويلا، جدد بومبيو مطالبته لقوات الجيش بضرورة الكف عن تأييد الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن هذا النظام انتهى والولايات المتحدة أعلنت هذا الموقف صراحة، محذرًا من يواصلون تأييد مادورو من قادة الجيش بضرورة تحمل عواقب ذلك ومبشرًا القادة العسكريين الآخرين الذين يدافعون عن شعب فنزويلا بأنهم سيشهدون أياما أكثر سعادة".

 


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