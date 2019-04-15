وزير التعليم يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة السيفير للنشر العلمى

كتب ــ محمود طه حسين

التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس بنك المعرفة المصري، أمس، يونجسوك تشي رئيس مجلس إدارة شركة السيفير Elsevier الرائدة عالميًا في مجال النشر العلمي، وإحدى الشركاء الرئيسين لبنك المعرفة المصري منذ نشأته في 2016، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور طارق شوقي، خلال اللقاء، عن تطلع الحكومة المصرية، لقيام شركة السيفير بزيادة أنشطتها التعاونية مع مختلف الجامعات والهيئات البحثية في مصر، لا سيّما في ضوء ما تحظى به حلولها من انتشار بين الباحثين المصريين، لافتاً إلى أن الحكومة لديها خطة طموحة يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز للتعليم الأكاديمي في المنطقة.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى الدور الكبير الذى يقوم به بنك المعرفة المصري ليس فقط في دعم نظام التعليم الجديد من خلال منصة التعلم ولكن أيضاً في دعم المستخدمين والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والوزارات المختلفة كوزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة الري والموارد المائية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الإنتاج الحربي، والجهات البحثية بالقوات المسلحة المصرية.

وأثنى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الذى يقوم به بنك المعرفة المصري في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف المجالات وعلى رأسها تصنيف الجامعات المصرية والنشر العلمي، بالإضافة إلى التقارير المتخصصة لرسم الخرائط البحثية للجمهورية.

ورحب يونجسوك تشي بالتعاون مع مصر في مجال تكنولوجيا التعليم، قائلا إن هذا المجال يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها في مجال تطوير التعليم حول العالم، لافتاً إلى أنه يتطلع لعقد لقاءات بين مسؤولي الشركة والمسئولين في مجال التعليم في مصر لبحث التعاون في هذا المجال، واطلاعهم على نماذج النجاح التي قادتها شركة السيفير في مجال النشر العلمي ودعم التعليم الأكاديمي في العالم.