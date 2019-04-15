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وزير الأوقاف يشكل لجنتين الأولى للإعداد لرمضان والأخرى للمتابعة

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:54 ص
وزير الأوقاف يشكل لجنتين الأولى للإعداد لرمضان والأخرى للمتابعة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى
كتب إسماعيل رفعت
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شكل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لجنة ثلاثية برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى وعضوية الدكتور سيد عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة والدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم تعمل على مدار اليوم وتكون فى حالة انعقاد دائم  للإعداد لكل ما يتصل بشئون شهر رمضان الكريم.
 
كما شكل لجنة أخرى تأخذ  تكليفاتها منه مباشرة بتقديم تقرير يومى عن الإعداد من تاريخه حتى بداية الشهر الكريم ،  وتقرير أداء يومى طوال الشهر الفضيل ،  و حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.
 
وأكد وزير الأوقاف أن الهدف هو إعداد المساجد مبنى ومعنى لاستقبال الشهر الفضيل ، مع تحويل المساجد طوال الشهر الكريم إلى واحة دعوية وسطية سمحة تنطق بسماحة الإسلام ويسره دون إفراط أو تفريط ، مع تفعيل دور لجان البر على مستوى الجمهورية في شهر الخير ، شهر الجود والكرم والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأولى بالرعاية  .
 
 

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