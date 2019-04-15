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وزارة الداخلية الفرنسية: 400 عنصر إطفاء يتوجهون إلى موقع حريق كاتدرائية نوتردام

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:00 م
وزارة الداخلية الفرنسية: 400 عنصر إطفاء يتوجهون إلى موقع حريق كاتدرائية نوتردام كاتدرائية نوتردام
أ ش أ
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قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأثنين إن 400 عنصر إطفاء توجهوا إلى موقع حريق كاتدرائية نوتردام، في باريس للتعامل مع الحادث.

ذكرت الخبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول فرنسي أعلن اليوم الاثنين أن السلطات لم تتلق أنباء حتى الآن عن إصابات، في حريق كاتدرائية نوتردام، لافتا إلى أن السلطات بدأت تحقيقاً للتعرف على أسباب الحريق الذي أدى إلى انهيار سقف الكاتدرائية وبرجها التاريخي بالكامل.

من جانبه، قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن كل شيء ينهار بالكاتدرائية، مؤكداً أن رجال الإطفاء أخلوا المنطقة المحيطة، والمباني القريبة.

 


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