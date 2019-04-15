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وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:30 ص
وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات حجاج أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن أخر موعد لسداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية  وذلك للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، يوم الخميس المقبل  .

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قررت مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى 18 إبريل الجارى للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، بعد أن كان مقرر  لها الانتهاء 10 من إبريل،وذلك  تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التى أعلنت عنها الوزارة.

وجدير بالذكر أن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى ،كان قد  أكد ان الحجيج الفائز بالتأشيرات  لهذا العام بدءوا فى سداد رسوم رحلة الحج منذ يوم 2 أبريل  ابريل الجارى من خلال اقرب مكتب بريد او فروع  البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية  حيث يقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالحصول على إذن الدفع من الإدارة الاجتماعية التابع لها والمقدم فيها طلب الحصول على التأشيرة، ثم يتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.


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التضامن

ايمن عبد الموجود

رسوم حج الجمعيات




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