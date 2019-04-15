هيونداى للصناعات الثقيلة: أرامكو السعودية تشترى حصة 17% بوحدة كورية للتكرير

رويترز

قال أكبر مساهم فى شركة هيونداى أويل الكورية الجنوبية للتكرير اليوم الاثنين، إن أرامكو السعودية اتفقت على شراء حصة بقيمة 1.4 تريليون وون (1.24 مليار دولار) فى شركة تكرير النفط.

وأضافت هيونداى القابضة للصناعات الثقيلة فى إفصاح تنظيمى، نها وقعت اتفاق بيع مع أرامكو السعودية يتضمن خيارا لأن تشترى أرامكو حصة إضافية نسبتها 2.9% فى هيونداى أويل بنك لتكرير النفط.

كانت هيونداى قالت فى أواخر يناير، إن أرامكو تعتزم استثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل حصة نسبتها 19.9% فى شركة التكرير الكورية الجنوبية لتوسعة حضورها فى البلاد.

وقال مسئول فى هيونداى للصناعات الثقيلة، إن أرامكو اشترت الحصة فى شركة التكرير غير المدرجة فى البورصة مقابل 33 ألف وون للسهم، وهو ما يزيد قليلا عن السعر الأولى المزمع، مما يعكس الأوضاع فى السوق. ولم يقدم المسئول المزيد من التفاصيل.

كانت هيونداى للصناعات الثقيلة قالت إنها تخطط "لإعادة دراسة" إدراج ذراعها للتكرير بعد استكمال بيع الحصة.

وقال المسئول من هيونداى للصناعات الثقيلة، إن الشركة ستأخذ الوقت اللازم لاتخاذ قرار بشأن المضى قدما فى إدراج ذراعها للتكرير، دون أن يحدد إطارا زمنيا.

وتبلغ طاقة التكرير لهيونداى أويل بنك، أصغر شركة تكرير فى كوريا الجنوبية من حيث الطاقة، ما إجماليه 650 ألف برميل يوميا، وتهدف الشركة الواقعة فى دايسان جنوب غرب البلاد إلى توسعة أنشطتها للبتروكيماويات.