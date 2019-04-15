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هشام طلعت مصطفى: 80% ارتفاع فى أسعار العقارات خلال 3 سنوات

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:50 م
هشام طلعت مصطفى: 80% ارتفاع فى أسعار العقارات خلال 3 سنوات هشام طلعت مصطفى
كتب أحمد حسن
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قال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، أن السوق العقارى شهد ارتفاع فى تكلفة البناء والتشييد، بما أدى لارتفاع أسعار العقارات بنسبة 80% منذ 2016.
 

وأشار طلعت مصطفى، خلال فعاليات المؤتمر الدولى العقارات فى مصر، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أيضا أدت لانخفاض فوائض دخل المواطنين، بما أثر على حجم الطلب بالسوق، بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، وبدأت الشركات تلجأ لزيادة فترات التقسيط.

وأشار رئيس مجموعة طلعت مصطفى، إلى أن السوق العقارى لا يشهد تراجع فى حركة المبيعات، ولكن تغير فى شكل الطلب، لافتا إلى أن المطور لن يستطيع أن يعمل بمفرده فى ضوء المتغيرات الجديدة بالسوق العقارى، وذلك يتطلب وجود دور أكبر للقطاع المصرفى.


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