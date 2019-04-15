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نقابة الأطباء تخاطب الرئاسة لزيادة أجور أعضائها

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:48 م
نقابة الأطباء تخاطب الرئاسة لزيادة أجور أعضائها النقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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خاطبت النقابة العامة للأطباء، رئيس الجمهورية، لإعادة النظر في أجور الأطباء، التى لم تتطرق لها الحكومة أثناء إقرارها لزيادة أجور العاملين فى الدولة، والتى لن يستفيد منها الأطباء إلا بصورة ضئيلة جداً، وطلبت النقابة من الرئيس زيادة عادلة لأجور الأطباء. 
 
وقالت النقابة، فى خطابها: "نحيط سيادتكم علما بأن قرارات الحكومة التى صدرت أخيرا برفع أجور العاملين اعتبارا من يوليو 2019، لن يستفيد منها الأطباء إلا بقيمة ضئيلة تقل بصورة ملحوظة عن الزيادات المقررة للجهاز الإدارى، وذلك حيث إن بند رفع الحد الآدني لأجور العاملين بالدولة (سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) لن يستفيد منه الأطباء لأنهم بالكاد يحصلون على قيمة أعلى من الحد الأدنى، حيث إن الحد الأدنى يحسب على إجمالى المرتب شامل الأعباء التأمينية والضرائب، وليس صافى المرتب.
 
وأضافت: وبالتالى سيكون الحد الأدنى لزيادة أجر الطبيب كالتالى: علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى (بحد أدنى 75 جنيه) + علاوة استثنائية 150 جنيه، فيصبح الإجمالى 225 جنيها، ثم يتم خصم التأمينات والضرائب من هذا المبلغ، فيصبح الصافى حوالى 175 جنيها كحد أدنى، وهذه الزيادة لن تكفى حتى للوفاء بمتطلبات الزيادات بأسعار السلع والخدمات، علما بأن هذه الزيادات المرتقبة للأطباء تقل فى مجموع (حدها الأدنى) عن الزيادات التى أقرت العام الماضى (يوليو 2018) فقد كانت كالتالى: 
علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه + 190 جنيها للدرجة الثالثة والثانية والأولى فيصبح الإجمالى 255 جنيها للعام الماضى، مقابل 225 جنيها فقط لهذا العام ( قبل خصم التأمينات والضرائب).
 
وأشارت إلى أن قيمة بدل العدوى للأطباء مازال يتراوح بين 19 – 30 جنيها شهريا فقط. 
 
 
 

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