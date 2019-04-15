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نائب وزير الإسكان: إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين خلال فترة قصيرة

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:13 ص
نائب وزير الإسكان: إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين خلال فترة قصيرة جانب من المؤتمر
كتب- أحمد حسن
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بدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولى للتطوير العقارى، الذى تنظمة شركة ماونتن فيو، تحت رعاية الجامعة الأمريكية وغرفة التطوير العقارى، بحضور المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبمشاركة عدد كبير من المطورين والمسئولين.

ومن جانبه، قال خالد عباس نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، إن قطاع التطوير العقارى يمر بمرحلة فى غاية الأهمية، وفى اجتماع متواصل مع المطورين العقاريين لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وسيظهر الاتحاد للنور خلال فترة قصيرة.

وأضاف عباس فى كلمته خلال المؤتمر، والتى ألقاها نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مهمة تصدير العقار ليست بالسهلة وتحتاج للمزيد من الجهود المشتركة.
 
 
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