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نائب عمدة باريس: الأولوية منع وقوع ضحايا بالحريق وحماية الأعمال الفنية

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:12 م
نائب عمدة باريس: الأولوية منع وقوع ضحايا بالحريق وحماية الأعمال الفنية كاتدرائية نوتردام
كتب احمد علوى
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قال إيمانويل إريجوار، نائب عمدة عمدة باريس، لقناة "بى اف ام تى فى" الفرنسية، إن الأولوية بالنسبة لنا هى "منع خطر الانهيار، ومنع وقوع ضحايا وضمان سلامة السكان والسائحين".
 

وأضاف، "الآن تتمثل الأولوية المزدوجة فى حفظ الأعمال الفنية الموجودة فى الداخل والتى سهل تحدث وسيكون الضرر كبيرًا، ومن ثم هناك مشكلة مروعة، وهى السيطرة على الحريق نفسه الذى امتد بعنف مذهل تماما".

 

وكانت قالت قوات الإطفاء الفرنسية التى تشارك فى إطفاء النيران المشتعلة فى كنيسة نوترجام فى العاصمة الفرنسية باريس، قالت إن النيران شديدة للغاية ويواجهون صعوبة بالغة فى احتوائها.

 

 


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