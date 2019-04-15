نائب رئيس البرلمان اللبنانى: الحريرى حريص على تجاوز البلاد للتحديات الاقتصادية

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أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في لبنان، معربا عن ثقته في قدرة رئيس الحكومة سعد الحريري، في ضوء علاقاته الخارجية والداخلية وثقة جموع اللبنانيين بشخصه، على إعادة إنتاج الأوضاع السليمة للبلاد وأخذها إلى شاطىء الأمان الاقتصادي والاجتماعي استكمالا للاستقرار السياسي والأمني الذي تحقق.

وقال الفرزلي – في تصريح له عقب لقاء عقده مع رئيس الوزراء اليوم في مقر مجلس الوزراء – إن المناقشات تناولت الواقع السياسي على الساحة اللبنانية ككل، والتصور للتحديات التي تواجه لبنان، مشددا على أن المكتسبات التي تحققت وحصل عليها المواطنون، لن يتم المساس بها وإنما سيتم المحافظة عليها. مضيفا: "ولكن هناك تفكير بالأسلوب الذي يؤدي إلى تحقيق الغاية الرئيسية دون الاعتداء على أي حق من الحقوق".

وأعرب نائب رئيس المجلي النيابي عن ثقته في قدرة الحريري والحكومة على تحقيق النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتا إلى أن دور الحريري وحيثيته وعلاقاته، فضلا عن ثقة اللبنانيين وبشخصه وإرادته نحو تصحيح الأوضاع، لا خلاف أو نقاش حولها.

يشار إلى أن دعوات احتجاجية واسعة قد دُعي إليها في عموم لبنان اعتبارا من الغد، من جانب قيادات عمالية وموظفين حكوميين بالخدمة وكذلك متقاعدين، وذلك في أعقاب حديث لوزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أكد فيه أن الموازنة الجديدة المرتقبة ستتضمن "تخفيضات مؤقتة" في المرتبات والأجور والمعاشات التقاعدية للموظفين العموميين، حتى يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، خاصة في ضوء العجز الشديد في الموازنة.