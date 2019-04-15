ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2549 طن قمح، في حين غادر 1107 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 59499 من البضائع العامة، منها 111 سيارة نقل محملة بـ 6045 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141826 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45380 طنًا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 11500 طن يوريا، و4535 طن أسمنت معبأ، و6500 طن فوسفات، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 463 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 893 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3083 طن خشب، و7876 طن حديد، و7962 طن خردة، و691 طن بسلة، و11000 طن قمح، و17050 طن ذرة، و20 طن أسمنت معبأ، كما غادر الميناء، قطار حجارة، بعد أن قام بتفريغ 1000 طن من حمولته.