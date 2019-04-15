موسكو: تمثيل رفيع المستوى لمعظم الدول العربية فى المنتدى الروسى العربى غدا

موسكو(أ ش أ)

صرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين بأنه سيتم تمثيل معظم الدول العربية فى منتدى التعاون الروسى العربى على مستوى رفيع، بما فى ذلك على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف فيرشينين - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين "يعتبر منتدى التعاون الروسى العربى حدثا كبيرا ومهما، حيث أصبح انعقاده تقليدا معتادا، معربا عن سعادته الغامرة لأن غالبية الدول العربية سيتم تمثيلها فى المنتدى على مستوى عال جدا، بما فى ذلك على مستوى وزراء الخارجية".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الوزارية الخامسة لمنتدى التعاون الروسى العربى غدا الثلاثاء، بمشاركة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء خارجية الدول العربية.

يذكر أن منتدى التعاون العربى الروسى تأسس فى 2009، ويحظى بأهمية خاصة حيث يضع خريطة لتعزيز التعاون العربى الروسى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ويشارك فيه مسئولون ورجال أعمال وشركات كبرى من الجانبين العربى والروسى.