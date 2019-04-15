موجز 6.. السيسي لـ ميركل: نسعى لوحدة واستقرار ليبيا وندعم خيارات شعب السودان





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم الأثنين، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تُعقد الجلسة التالية فى تمام الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء.





قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة الصحة لم توقف تكليف الأطباء، بل قامت منذ عدة أيام بالانتهاء من توزيع 8 آلاف و40 طبيبا على مختلف مستشفيات الجمهورية.

قال لورين دو بيك، رئيس البعثة بالمنظمة الدولية للهجرة، أن مصر لديها نحو 10 ملايين مهاجر فى مختلف دول العالم يتحكمون فى نحو 27 مليار دولار، وهم قادرون على المساهمة فى تطوير بلدانهم مساعدة الشباب فى توفير فرص عمل فى الداخل من خلال تدريبهم وتأهيلهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.





بدأت وزارة المالية صباح اليوم الاثنين، تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على أهمية المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، معتبرا أنها واجب وطنى يعكس صورة مصر الحضارية.





أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد تشغيل قطار مفاجآت يوم الاثنين الموافق 29/4/2019، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، حيث سينطلق القطار من محطة مصر برمسيس الساعة 5:45 صباحًا، متجهًا إلى إحدى المدن الشاطئية بالوجه البحرى، على أن يعود مساء نفس اليوم طبقًا لجداول التشغيل.

مع بدء توريد الذهب الأصفرأعلنت وزارتا الزراعة واستصلاح الاراضى ، ممثلة فى 27 مديرية زراعية، والتموين حالة الطوارئ مع بدء توريد محصول القمح المحلى، لتسهيل إجراءات توريد المحصول المحلى إلى السلع التموينية بوزارة التموين.





أدرجت الولايات المتحدة رسميا قوات الحرس الثورى الإيرانى على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حسبما ورد فى مذكرة نشرت فى السجل الاتحادى الأمريكى اليوم الاثنين. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال الأسبوع الماضى إنه سيتخذ هذه الخطوة الرمزية لكن غير المسبوقة. ونددت إيران على الفور بهذا الإعلان الذى أثار مخاوف من شن هجمات انتقامية على القوات الأمريكية.

قالت الشرطة الدنماركية إن 23 شخصًا تم اعتقالهم بسبب أعمال عنف نشبت بعد أن ألقى يميني متطرف نسخة من القرآن في الهواء في أحد أحياء المهاجرين في كوبنهاجن، بحسب وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 819.439 مليار جنيه.

حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد أغلب أنحاء الجمهورية أمطار امتدت لعدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد بطقس غير مستقر على أغلب الأنحاء يشهد انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح.





قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة إن خطر حدوث أعاصير وهبات رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات فى الساعة وبرد منهمر ما زال قائما صباح اليوم الإثنين من شرق نيويورك وحتى نيو إنجلاند، بينما اتسع نطاق عاصفة مميتة هبت مطلع الأسبوع إلى البحر.

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 ألف جنيه للضرائب.





أصبح اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على رأس قائمة المرشحين لتولى تدريب الأهلى فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على رحيل الأوروجويانى مارتن لاسارتى، وبات قرار رحيله مجرد وقت، خاصة بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والهزيمة الثقيلة التى تعرض لها الفريق من صن داونز الجنوب أفريقى بخمسة أهداف دون رد فى مباراة الذهاب.

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن إدارة نادى حسنية أغادير قدمت شكوى رسمية لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد حكم مباراة الزمالك التى أقيمت مساء أمس بالسويس، فى "إياب" ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية.

ينشر اليوم السابع جدول مباريات دور الـ24 لبطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

لا حديث فى إنجلترا سوى عن النجم المصرى محمد صلاح، الذى أبهر عشاق كرة القدم بالهدف المذهل الذى سجله فى شباك تشيلسي، ليساهم فى فوز ليفربول على النادى اللندنى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".