منظمة العمل الدولية: ندعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل المرأة بمصر

كتب إسلام سعيد

قال أريك اوشسلين المدير الدائم لمنظمة العمل الدولية في مصر، إن المنظمة لديها برامج كثيرة لتقديم الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد تناغم بين الشركات الكبيرة والشركات الناشئة لتحقيق إنتاجية على مستوى عالى.

وأضاف اوشسلين، خلال مؤتمر المسؤولية المجتمعية، الذى ينظمه اتحاد الصناعات، أن منظمة العمل الدولية تقوم منذ عامين على لتنفيذ مشروعات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والجزائر، بهدف زيادة مساهمة عمل المرأة فى هذه المشروعات.

وأشار اريك إلى أن المنظمة ضخت منحا بقيمة 45 مليون دولار لمصر منذ بدء التعامل مع مصر في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال وريادة الأعمال ودعم المرأة لتأهيلها وتمكينها اقتصاديا واستشارات فنية .

وتطرق مدير منظمة العمل الدولية، إلى أن منظمته تدعم امتلاك الشباب لمشروعات صغيرة خاصة بهم، ونعمل فى هذا الإطار مع منظمة اليونيسكو ومنظمة الأغذية والزراعة، ونفذنا مشروعات بدولة تونس.

وأوضح أن من ضمن أهداف منظمة العمل الدولية هو تحسين بيئة وظروف العمل فى مصر، وخلق بيئة ملائمة لتطوير المناطق الريفية، وخلق شبكة تكاملية بين الصغار والكبار والرجال والنساء.



















































































