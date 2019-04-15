مقتل 63 إرهابيًا من بوكو حرام فى اشتباكات مع الجيش التشادى

أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الجيش التشادى الكولونيل عزم برماندوا، مقتل 63 إرهابيًا فى اشتباكات اندلعت جراء هجوم شنه عناصر جماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية بمنطقة بحيرة تشاد.

وقال برماندوا - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الإثنين إن هناك 7 جنود قد قتلوا بينما أصيب 15 آخرون؛ إثر هجوم الإرهابيون على قوات الجيش عند منتصف الليل فى (بوهاما) بمنطقة بحيرة تشاد، مؤكدًا مواصلة البحث عن مهاجمين آخرين.



وأشار إلى أن كلا من وزير الدفاع التشادى داوود يايا إبراهيم وقائد أركان الجيش طاهر إيرادا توجها إلى موقع المعارك؛ لتقييم الوضع.

يشار إلى أنه فى الشهر الماضي، قتل 23 جنديًا فى منطقة بحيرة تشاد فى هجوم اعتبر أكثر دموية ضد الجيش التشادى ونفذته جماعة (بوكو حرام) الإرهابية.