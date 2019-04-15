video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 52 مسلحا من طالبان فى اشتباكات بشمال أفغانستان

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:11 ص
مقتل وإصابة 52 مسلحا من طالبان فى اشتباكات بشمال أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى ما يقل عن 40 من مقاتلى طالبان حتفهم وأصيب 12 آخرون اليوم الاثنين، فى اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية فى ولاية قندوز الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدره فيلق بامير 217 التابع للجيش الأفغانى فى شمال شرق البلاد أن ما لا يقل عن 40 من مقاتلى طالبان لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون من بينهم قادتهم خلال الاشتباكات التى وقعت فى الـ24 ساعة الماضية بمقاطعة قندوز.

وقال قائد الفيلق اللواء نبى الله مرزاى إن هجوم طالبان فى قندوز تم صده بنشر قوات إضافية ودعم جوي، كما نفذت القوات الجوية غارات جوية فى ضواحى مدينة قندوز باستخدام طائرة هجومية خفيفة.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بما فى ذلك طالبان، على هذه العمليات حتى الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل العشرات فى هجوم لحركة طالبان غرب أفغانستان

أفغانستان: حركة "طالبان" يمكن أن تكون جزءا من عملية سياسية

مسئول أفغانى: استسلام 15 شرطيا لحركة "طالبان" فى إقليم "بادغيس"

حركه طالبان

افغانستان

الامن الافغانى

اخبار افغانستان




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة