مقتل وإصابة 52 مسلحا من طالبان فى اشتباكات بشمال أفغانستان

كابول(أ ش أ)

لقى ما يقل عن 40 من مقاتلى طالبان حتفهم وأصيب 12 آخرون اليوم الاثنين، فى اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية فى ولاية قندوز الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدره فيلق بامير 217 التابع للجيش الأفغانى فى شمال شرق البلاد أن ما لا يقل عن 40 من مقاتلى طالبان لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون من بينهم قادتهم خلال الاشتباكات التى وقعت فى الـ24 ساعة الماضية بمقاطعة قندوز.

وقال قائد الفيلق اللواء نبى الله مرزاى إن هجوم طالبان فى قندوز تم صده بنشر قوات إضافية ودعم جوي، كما نفذت القوات الجوية غارات جوية فى ضواحى مدينة قندوز باستخدام طائرة هجومية خفيفة.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بما فى ذلك طالبان، على هذه العمليات حتى الآن.