مصر للطيران تنهى إجراءات استلام طائرة "الدريملاينر" الثانية

انتهت الشركة الوطنية مصر للطيران، من كافة إجراءات استلام طائرتها الثانية من طراز البوينج "الدريملاينر "787-9" بمصنع شركة بوينج فى رينتون بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات ، للتأكد من سلامة وأمن الأجهزة الملاحية للطائرة قبل استلامها بشكل رسمى والوصول بها إلى مصر.

وقام وفد من شركة مصر للطيران والمكلف باستلام الطائرة، بإنهاء كافة إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع شركة بوينج بولاية سياتل الامريكية الأربعاء المقبل لتصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح الخميس.

ضم الوفد عددا من الطيارين بشركة مصر للطيران ومسئولين فى قطاعات الصيانة وكبائن الطائرات، وإدارة التجهيزات الداخلية لكبائن الطائرة، ورجال قانون وإدارات المالية، والتعاقدات بقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، ودراسات الجدوى وإدارة التخطيط وإدارة الأسطول.