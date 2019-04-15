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الإثنين، 15 أبريل 2019 01:17 م
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مصر للطيران تنهى إجراءات استلام طائرة "الدريملاينر" الثانية

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:57 ص
مصر للطيران تنهى إجراءات استلام طائرة "الدريملاينر" الثانية طائرة دريملاينر - ارشيفية
رسالة سياتل : رحاب نبيل
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انتهت الشركة الوطنية مصر للطيران، من كافة إجراءات استلام طائرتها الثانية من طراز البوينج "الدريملاينر "787-9" بمصنع شركة بوينج فى رينتون بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، للتأكد من سلامة وأمن الأجهزة الملاحية للطائرة قبل استلامها بشكل رسمى والوصول بها إلى مصر.
 
وقام وفد من شركة مصر للطيران والمكلف باستلام الطائرة، بإنهاء كافة إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع شركة بوينج بولاية سياتل الامريكية الأربعاء المقبل لتصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح الخميس.
 
ضم الوفد عددا من الطيارين بشركة مصر للطيران ومسئولين فى قطاعات الصيانة وكبائن الطائرات، وإدارة التجهيزات الداخلية لكبائن الطائرة، ورجال قانون وإدارات المالية، والتعاقدات بقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، ودراسات الجدوى وإدارة التخطيط وإدارة الأسطول.
 
يتسع هذا الطراز لعدد 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة .
 
وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99 بالمئة على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ 20 بالمئة مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية وتتميز الطائرة بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، حيث يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التي تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم في معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.
 
 
 
 

 

 


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مصر للطيران

سياتل

الدريملاينر




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